Gli Alonso, dal nonno al nipote tre generazioni in finale di Coppa Campioni (Di giovedì 6 maggio 2021) C’è un Alonso in finale di Champions League. Ed è la terza volta nella storia, che accade. E’ una tradizione di famiglia: il nonno, poi il padre, ora il figlio. Gli Alonso funzionano così. Marcos Alonso Mendoza il 29 maggio scenderà in campo a Istanbul nella finale di Champions conquistata battendo il Real Madrid in semifinale. L’ex laterale della Fiorentina fa come già fece suo padre, Marcos Alonso Peña, che in finale c’era arrivato con la maglia del Barcellona nella stagione 1985-86, perdendo poi a Siviglia ai rigori contro la Steaua Bucarest. E come suo nonno, il primo Alonso in una finale di Coppa del Campioni: Marcos Alonso Imaz, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 maggio 2021) C’è unindi Champions League. Ed è la terza volta nella storia, che accade. E’ una tradizione di famiglia: il, poi il padre, ora il figlio. Glifunzionano così. MarcosMendoza il 29 maggio scenderà in campo a Istanbul nelladi Champions conquistata battendo il Real Madrid in semi. L’ex laterale della Fiorentina fa come già fece suo padre, MarcosPeña, che inc’era arrivato con la maglia del Barcellona nella stagione 1985-86, perdendo poi a Siviglia ai rigori contro la Steaua Bucarest. E come suo, il primoin unadidel: MarcosImaz, ...

