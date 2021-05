Fondi regionali per il rilancio del territorio ad Aquila d’Arroscia (Di giovedì 6 maggio 2021) “La cura dell’entroterra rappresenta la continuità con le nostre radici e un tassello fondamentale per la tutela dell’ambiente: per questo è tra le priorità di Regione Liguria. Grazie ai contributi europei per 380 mila euro inerenti al Bando Psr è possibile ad Aquila d’Arroscia, insieme al sindaco Tullio Cha, presentare il progetto di una nuova strada forestale, che dalla frazione di San Giacomo porterà per 3 km di lunghezza a Nasino (in Valle Pannavaira), e inaugurare tutta l’attrezzatura specializzata comprensiva di un potente trattore che servirà per la cura delle aree naturalistiche”. Lo ha dichiarato nella visita ad Aquila d’Arroscia Alessandro Piana, vice presidente e assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo dell’Entroterra. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 maggio 2021) “La cura dell’entroterra rappresenta la continuità con le nostre radici e un tassello fondamentale per la tutela dell’ambiente: per questo è tra le priorità di Regione Liguria. Grazie ai contributi europei per 380 mila euro inerenti al Bando Psr è possibile ad, insieme al sindaco Tullio Cha, presentare il progetto di una nuova strada forestale, che dalla frazione di San Giacomo porterà per 3 km di lunghezza a Nasino (in Valle Pannavaira), e inaugurare tutta l’attrezzatura specializzata comprensiva di un potente trattore che servirà per la cura delle aree naturalistiche”. Lo ha dichiarato nella visita adAlessandro Piana, vice presidente e assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo dell’Entroterra.

