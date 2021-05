Ennesimo incidente sul lavoro: un operaio è morto schiacciato da un carico caduto dall’alto a Pagazzano (Bergamo) (Di giovedì 6 maggio 2021) Una nuova tragedia sul lavoro si è verificata nella mattina di oggi, giovedì 6 maggio 2021: un operaio di 46 anni è morto in un cantiere a Pagazzano (Bergamo), intorno alle 10. La vittima è Maurizio Gritti, che viveva a Calcinate con la moglie e due figli, come riporta l‘Eco di Bergamo. Gritti lavorava in un cantiere per la realizzazione di due villette, in largo Canova, a Pagazzano. Stando a quanto emerso, sarebbe stato schiacciato da una lastra di cemento caduta dall’alto. La notizia è stata riferita da Areu Lombardia, i cui soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Maurizio Gritti avrebbe compiuto 47 anni tra due giorni, l’8 di maggio. Per ricostruire la dinamica di quanto ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Una nuova tragedia sulsi è verificata nella mattina di oggi, giovedì 6 maggio 2021: undi 46 anni èin un cantiere a), intorno alle 10. La vittima è Maurizio Gritti, che viveva a Calcinate con la moglie e due figli, come riporta l‘Eco di. Gritti lavorava in un cantiere per la realizzazione di due villette, in largo Canova, a. Stando a quanto emerso, sarebbe statoda una lastra di cemento caduta. La notizia è stata riferita da Areu Lombardia, i cui soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Maurizio Gritti avrebbe compiuto 47 anni tra due giorni, l’8 di maggio. Per ricostruire la dinamica di quanto ...

