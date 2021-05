Elena Sofia Ricci e la chirurgia plastica | Ecco tutta la verità

Leggi su kronic

(Di giovedì 6 maggio 2021) L’attriceha dichiarato la sua opinione sullamostrandosi veramente in tutto quello che è senza se e senza ma(Instagram)è una pluripremiata attrice italiana, nata a Firenze nei primi anni sessanta. Ha debuttato a teatro poco dopo aver compiuto la maggiore età, mettendo in luce fin da subito il suo innato talento. Diversi registi si sono accorti della sua bravura, tanto che nel 1982 è approdata sul grande schermo. Il primo film in assoluto a cui ha preso parte è stato “Canto d’amore”, diretto da Elda Tattoli. In realtà laera già salita sul set due anni prima, nella pellicola di Carlo ...