Docenti sempre tutelati in caso di infortunio sia per attività in presenza che durante la Dad Chiarimenti Inail PDF

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota n.688 del 5 maggio 2021, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, in merito ai Chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e Docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata.

