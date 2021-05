Daydreamer | anticipazioni | Sanem si ingelosisce per Ayca | una ragazza che arriva nell’ufficio di Can

(Di giovedì 6 maggio 2021): presto vedremoingelosirsi di nuovo per Can. In compenso a quanto pare, il problema di Arthur Capello si risolverà.: Huma si reca da Can con delle foto per fargli tornare la memoria, ma lui reagisce male Can è seduto fuori casa a fare colazione. Huma, per aiutarlo a ricordare qualcosa,portandogli alcune foto di quando era bambino e tutte quelle del matrimonio di Emre: le guarderanno e berranno il caffè insieme. Tuttavia Can, che non si aspetta la visita della madre, reagisce nervosamente, dicendole che sarebbe stato meglio che gli telefonasse, prima di venire. Aggiunge di avere affari molto urgenti da sbrigare: deve prepararsi ed andare in ufficio. Così sparecchia rapidamente e rientra. Huma ci rimane male e se ne ...

Le Ali del Sogno, puntata oggi, 6 maggio Nella puntata di oggi, giovedì 6 maggio, di Daydreamer le ali del sogno, Sanem e Can tornano in agenzia dopo l'incontro di lavoro e ... Daydreamer, anticipazioni: presto vedremo Sanem ingelosirsi di nuovo per Can. In compenso a quanto pare, il problema di Arthur Capello si risolverà. Daydreamer, anticipazioni: Huma si reca da Can con ... Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer in onda dal 10 al 14 maggio svelano che Can e Sanem passeranno la notte su un' isola deserta ...