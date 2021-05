Corsi blinda Dionisi | “Si riparte con la forte volontà di confermare in blocco questo gruppo”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Fabrizio, presidente dell’Empoli neo-promosso per la settima volta nella sua storia in Serie A, ha parlato così al Corriere dello Sport del futuro del tecnico Alessioe dell’intero collettivo azzurro: “Il futurodalla, di voler riin. L’ultima volta, dopo la promozione in A, non ho reso il dovuto riconoscimento alla squadra, abbiamo ricostruito una rosa con elementi che non ci incastravano nulla con quelche aveva scritto una pagina importante della nostra storia. Intraprendemmo una direzione sbagliata e abbiamo provato a correggere il tiro strada facendo”. Foto: sito Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corsi blinda

alfredopedulla.com

'Ma se De Laurentiis chiamasse per Dionisi stavolta gli direi di no, credo che sia la cosa più intelligente per tutti' ha confessato Fabrizio, presidente dell'Empoli neo promosso che qualche ...Nella riunione di oggi arriverà anche la norma, attesissima, per evitare che operatori sanitari no vax infettino pazienti ina o più in generale nei luoghi di cura o anziani nelle Rsa. ...Arrivano altre dichiarazioni, questa volta dalle colonne del Corriere dello Sport, di Fabrizio Corsi presidente dell'Empoli ...La società crociata insiste sulla linea verde e prolunga il contratto anche agli altri due “baby” Artistico e Rinaldi. Il Parma Calcio 1913 comunica che nel corso di questa stagione sono stati perfezi ...