Conte intima a Casaleggio: «Consegnami l’elenco degli iscritti M5s, in nome della legge» (Di giovedì 6 maggio 2021) Sale di tono lo scontro tra M5s e Rousseau. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo sulle tensioni sfociate nel divorzio tra il Movimento e l’Associazione, ha tuonato: «Casaleggio per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare. Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali». «Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti. Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente, ma certo non lo bloccherà. Verrà presto superata, con o senza il consenso di Casaleggio», ha aggiunto l’ex premier, spiegando che se Rousseau non collaborerà «chiederemo l’intervento del Garante della Privacy e ricorreremo ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) Sale di tono lo scontro tra M5s e Rousseau. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo sulle tensioni sfociate nel divorzio tra il Movimento e l’Associazione, ha tuonato: «perè obbligato a consegnare i datial Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare. Su questo c’è poco da scherzare, perché questi vincoli disono assistiti da solide tutele, civili e penali». «Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti. Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente, ma certo non lo bloccherà. Verrà presto superata, con o senza il consenso di», ha aggiunto l’ex premier, spiegando che se Rousseau non collaborerà «chiederemo l’intervento del GarantePrivacy e ricorreremo ...

Advertising

zazoomblog : Conte intima a Casaleggio: «Consegnami l’elenco degli iscritti M5s in nome della legge» - #Conte #intima… - infoitinterno : Conte intima a Casaleggio: «Consegnami l’elenco degli iscritti M5s, in nome della legge» - s_margiotta : RT @GiusvaPulejo: @s_margiotta Auspico una conversazione intima tra @PaoloCond e Antonio Conte da trasmettere su Sky Sport all’interno di u… - GiusvaPulejo : @s_margiotta Auspico una conversazione intima tra @PaoloCond e Antonio Conte da trasmettere su Sky Sport all’interno di uno speciale. - faustaaa__ : RT @SBertagna: Non ho chiesto a Conte se sente che l’Inter l’abbia cambiato per farmi dire che rinnega il suo passato né per fare polemica.… -