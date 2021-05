Condannato per spaccio in Sicilia, era irreperibile da 4 anni: beccato a San Giorgio latitante beneventano (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A seguito dell’emissione da parte del Tribunale ordinario di Termini Imerese – Ufficio Esecuzioni Penali – dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a carico di B.S. – trentacinquenne beneventano, gli agenti della locale Squadra Mobile si attivavano in approfondite ed estese ricerche finalizzate alla cattura del soggetto. Nella tarda serata di ieri il predetto veniva rintracciato nel comune di San Giorgio del Sannio e tratto in arresto in esecuzione del provvedimento in argomento, al fine di espiare la pena della reclusione per la durata di anni 8 e mesi 8, nonché il pagamento della multa di € 38.518,44, a seguito di sentenza di condanna definitiva risalente al 2020, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso tra maggio 2016 e marzo 2017 in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – A seguito dell’emissione da parte del Tribunale ordinario di Termini Imerese – Ufficio Esecuzioni Penali – dell’ordine di esecuzione per la carcerazione a carico di B.S. – trentacinquenne, gli agenti della locale Squadra Mobile si attivavano in approfondite ed estese ricerche finalizzate alla cattura del soggetto. Nella tarda serata di ieri il predetto veniva rintracciato nel comune di Sandel So e tratto in arresto in esecuzione del provvedimento in argomento, al fine di espiare la pena della reclusione per la durata di8 e mesi 8, nonché il pagamento della multa di € 38.518,44, a seguito di sentenza di condanna definitiva risalente al 2020, per il reato didi sostanze stupefacenti commesso tra maggio 2016 e marzo 2017 in ...

