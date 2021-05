Ciro Grillo e lo stupro, la ragazza mostrò i lividi a un’amica: “Mi disse che sentiva molto dolore” (Di giovedì 6 maggio 2021) Ciro Grillo e l’indagine per stupro: ancora particolari delle testimonianze in base alle quali il giudice dovrà decidere o no per il rinvio a giudizio. Dopo i verbali dell’amica che era con lei quella notte, La Stampa pubblica le dichiarazioni messe a verbale di un’altra amica di Silvia (nome di fantasia per la ragazza che ha denunciato la violenza sessuale di gruppo). Nelle foto i segni dei lividi sul costato, sulla spalla e sulla coscia Si tratta di una studentessa molto amica la quale dice di avere visto le foto dei lividi. «Silvia – racconta – dopo la notte in cui venne violentata nella casa di Ciro Grillo mi mandò alcuni selfie scattati davanti a uno specchio. Foto in cui si vedevano chiaramente alcuni lividi sul ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021)e l’indagine per: ancora particolari delle testimonianze in base alle quali il giudice dovrà decidere o no per il rinvio a giudizio. Dopo i verbali dell’amica che era con lei quella notte, La Stampa pubblica le dichiarazioni messe a verbale di un’altra amica di Silvia (nome di fantasia per lache ha denunciato la violenza sessuale di gruppo). Nelle foto i segni deisul costato, sulla spalla e sulla coscia Si tratta di una studentessaamica la quale dice di avere visto le foto dei. «Silvia – racconta – dopo la notte in cui venne violentata nella casa dimi mandò alcuni selfie scattati davanti a uno specchio. Foto in cui si vedevano chiaramente alcunisul ...

