Cinema in lutto, l'attore lascia due bimbi piccoli: era giovanissimo (Di giovedì 6 maggio 2021) Addio a Paulo Gustavo. Il 42enne celebre attore comico brasiliano è morto dopo un ricovero in terapia intensiva di quasi due mesi dovuto al Covid. Per capire la portata del lutto nazionale di cui parliamo basta dare un'occhiata al suo profilo Instagram dove aveva raccolto 17 milioni di follower. Gustavo, omosessuale dichiarato fin dall'adolescenza, sposato di recente con un dermatologo, padre di due gemelli avuti da madre surrogata, aveva iniziato la sua carriera d'attore in teatro e nel 2004 aveva avuto l'intuizione dell'intera carriera inventandosi il personaggio di Dona Herminia, protagonista della commedia Surto. Nel 2005 Gustavo aveva proseguito la sua carriera teatrale con lo spettacolo Infraturas dove aveva iniziato a collaborare con l'attore e drammaturgo Fabio Porchat. La sottile vena ironica di Gustavo, la sua eclettica versatilità ...

