Chiusure week end | Centri commerciali manifestano contro il governo

(Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA – Martedì prossimo, 10 maggio, i punti vendita di tutti id’Italia manifesterannolenei fine settimana con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti. L’iniziativa, che coinvolge 30.000 negozi e supermercati, è promossa dalle associazioni del commercio, ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC-Consiglio Nazionale deiL'articolo proviene da Firenze Post.

In questi mesi hanno subito danni incalcolabili. Incassi persi che poi si sono travasati anche in centinaia di posti di lavoro andati in fumo. Parliamo degli imprenditori che lavorano nei centri commerciali.