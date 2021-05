Cecilia Rodriguez senza parole per le polemiche sulla Salemi | lo sfogo

Leggi su cityroma

(Di giovedì 6 maggio 2021) News Le dichiarazioni della fidanzata di Ignazio Moser fatte nella puntata de Il Punto Z hanno scatenato un putiferio, lei non si spiega perché Pubblicato su 6 Maggio 2021è finita suo malgrado al centro di una bufera. Ieri sera è stata ospite di Tommaso Zorzi nella nuova puntata de Il Punto Z. Nei primi minuti il discorso si è subito incentrato su Giulia, che ha ritrovato in studio all’Isola dei Famosi qualche giorno fa. Le due hanno in comune un ex fidanzato: Francesco Monte. Ha raccontato di aver conosciuto Giulia un paio di anni fa circa, quando hanno lavorato insieme. Tommaso le ha chiesto se hanno un rapporto civile o meno oggi, quindiha deciso di parlare in modo schietto e sincero. Laè tornata indietro ai tempi del Grande Fratello ...