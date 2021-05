Caso Pipitone | parla Piera Maggio | “Giustizia e verità per Denise”

(Di giovedì 6 maggio 2021) Scossa dopo le ricerche effettuate nell’ex casa di Anna Corona,rompe il silenzio: “Non mi fermerò finché non avrò scoperto la” Fa ancora discutere ile la scomparsa della sua piccolaavvenuta il primo settembre del 2004 a Mazzara del Vallo. Al momento della sua sparizione,L'articolo proviene da Inews.it.

- - > Leggi Anche Denise, le immagini delle ricerche dei carabinieri nella ex casa di Anna Corona - - > Leggi Anche Denise, la procura di Marsala torna a indagare sulArticolo..., tratto da... www.iltempo.it . Interventi inquietanti, piste fermate sul nascere prima di essere seguite, stranezze durante le indagini. Ildi Denisea 16 alla scomparsa della bambina da Mazara del Vallo è tornato prepotentemente alla ribalta. Mentre avrebbe dato esito negativo il sopralluogo in uno degli appartamenti di ...Scossa dopo le ricerche effettuate nell'ex casa di Anna Corona, Piera Maggio rompe il silenzio: "Andrò avanti fino alla verità" ...Piera Maggio: "Chi ha visto mi aiuti a ritrovare mia figlia". La recente ispezione nella casa del padre biologico non ha prodotto alcun risultato ...