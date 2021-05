Caso Denise Pipitone | la rabbia di Piera Maggio | «Mia figlia è viva Chi sa parli»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non è stata trovata alcuna traccia dinella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo dove fino a qualche anno fa abitava Anna Corona, ex moglie del padre biologico dellane è convita,: «Adesso basta, chi sa»., «nessuna traccia della piccola» nell'ex casa di Anna Corona Ieri è stata eseguita una lunga ispezione nello stabile che ospitò anni fa Anna Corona e la sorellastra di, Jessica Pulizzi. Dalle ore 13 di ieri fino alle 20.30 circa, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Ris sono stati a lavoro, con carte del catasto alla mano, eventuali tracce di lavori edili ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

Il magistrato, commentando l'ispezione nella palazzina in cui abitò per molti anni Anna Corona, la madre della sorellastra di, si dice convinto che "dopo tutti questi anni non sono elementi ...... anche se più o meno sono sempre gli stessi: sottovalutazione del, incapacità investigativa, depistaggi, malafede, omertà. Nella sventurata vicenda della scomparsa della piccolaPipitone, ...Nel giorno in cui anche gli over 50 siciliani possono prenotare il vaccino anti Covid (le somministrazioni partiranno da giovedì prossimo ndr) nell'Isola i nuovi casi accertati in 24 ore tornano sopra ...Niente da fare. Il sopralluogo, disposto dalla Procura di Marsala “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili” dopo la riapertura delle indagini sulla scomparsa di Deni ...