Calciomercato Milan, in Francia sicuri: i rossoneri hanno preso Maignan (Di giovedì 6 maggio 2021) Calciomercato Milan: dalla Francia rimbalza una voce importante, i rossoneri avrebbero definito l’acquisto di Maignan Come riportato dall’autorevole testata francese RMC Sport, il Milan sembra aver definito l’acquisto di Mike Maignan, portiere del Lille, per il dopo Donnarumma. L’estremo difensore transalpino firmerà un contratto quinquennale con il club rossonero che, a sua volta, devolverà nelle casse del Lille circa 16,5 milioni di euro bonus compresi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 Maignan è il portiere che nel corso di questa stagione in Europa ha collezionato più clean sheet. La fine della storia tra Donnarumma e il Milan sembra sempre più certa. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021): dallarimbalza una voce importante, iavrebbero definito l’acquisto diCome riportato dall’autorevole testata francese RMC Sport, ilsembra aver definito l’acquisto di Mike, portiere del Lille, per il dopo Donnarumma. L’estremo difensore transalpino firmerà un contratto quinquennale con il club rossonero che, a sua volta, devolverà nelle casse del Lille circa 16,5 milioni di euro bonus compresi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24è il portiere che nel corso di questa stagione in Europa ha collezionato più clean sheet. La fine della storia tra Donnarumma e ilsembra sempre più certa. L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

Gazzetta_it : #Sarri spiazzato da #Mou alla Roma. Spunta l’idea Milan - Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - MilanWorldForum : De Jong chiama il Milan:'Anche gratis. Ecco in chi mi rivedo' Le dichiarazioni -) - zazoomblog : Calciomercato Milan nuovo portiere C’è l’accordo! - #Calciomercato #Milan #nuovo #portiere - AdamSinurat : RT @cmdotcom: #Milan, #Calabria: 'Ultimi anni difficili per tutti, per tornare grandi serviva una società solida. E Paolo #Maldini' https:/… -