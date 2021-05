Biden sceglie il progressismo: guerra contro Big Pharma e più tasse ai ricchi (Di giovedì 6 maggio 2021) 'Biden sta proponendo un nuovo patto sociale - dice Tarantelli a Globalist - e questo, di questi tempi, ha del rivoluzionario'. Un nuovo patto sociale, rilanciamo, ma anche una nuova, e progressista, ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 maggio 2021) 'sta proponendo un nuovo patto sociale - dice Tarantelli a Globalist - e questo, di questi tempi, ha del rivoluzionario'. Un nuovo patto sociale, rilanciamo, ma anche una nuova, e progressista, ...

Advertising

globalistIT : - 84Andreac : @PetrazzuoloF @EnricoLetta Non è che si va al supermercato e si sceglie ciò che ci piace in base alle nostre esigen… - chinafiles : I titoli di oggi: -Cina: boom di turisti per il ponte del Primo Maggio -Cina: Pechino stringe il controllo sui dati… -