Basket: Nba, Embiid trascina i Sixers in casa dei Rockets, ora vuole l'Mvp

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba Basket: Nba, Embiid trascina i Sixers in casa dei Rockets, ora vuole l'Mvp Philadelphia (45 - 21) batte a domicilio Houston (16 - 50), 115 a 135, grazie ad un Joel Embiid formato Mvp. Alla sirena sono 34 punti per il camerunense, con 12 rimbalzi e 16/18 ai liberi. Al resto ...

Openjobmetis Varese, una stagione da chiudere ... con ribaltoni e colpi di scena, basta vedere cosa succede negli USA, con le quote sul NBA che ... Il basket è sempre più uno sport sorprendente, una divinità molto poco magnanima che non risparmia ...

Basket: Nba, Embiid trascina i Sixers in casa dei Rockets, ora vuole l'Mvp
Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Philadelphia (45-21) batte a domicilio Houston (16-50), 115 a 135, grazie ad un Joel Embiid formato Mvp. Alla sirena sono 34 punti per il camerunense, con 12 rimbalzi e 16/1

MERCATO NBA - Gli Houston Rockets alla firma di Khyri Thomas Come riportato dal Houston Chronicle, i Rockets hanno deciso di firmare Khyri Thomas. Thomas, scelta #38 al Draft NBA 2018, ha trascorso le prime due stagioni nella NBA con i Detroit Pistons.

