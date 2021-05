Allarme meteo per neve in Finlandia, tempesta di neve nelle prossime ore (Di giovedì 6 maggio 2021) Allarme meteo per neve in Finlandia.Allerta meteo in Finlandia per una fortissima tempesta di neve attesa per domani venerdì 7 maggio. Le previsioni indicano che le prime forti nevicate cadranno già dalle prossime ore. Sono attesi accumuli di neve fino a 50 cm. L’Istituto meteorologico finlandese (FMI) ha emesso un avviso per pessime condizioni di guida a causa del nevischio. Gli esperti prospettano che la tempesta di neve di ormai tarda primavera sarà causa di un vero proprio caos alla circolazione stradale finlandese. Le precipitazioni dovrebbero iniziare in queste ore, dapprima con piogge e ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 6 maggio 2021)perin.Allertainper una fortissimadiattesa per domani venerdì 7 maggio. Le previsioni indicano che le prime forti nevicate cadranno già dalleore. Sono attesi accumuli difino a 50 cm. L’Istitutorologico finlandese (FMI) ha emesso un avviso per pessime condizioni di guida a causa del nevischio. Gli esperti prospettano che ladidi ormai tarda primavera sarà causa di un vero proprio caos alla circolazione stradale finlandese. Le precipitazioni dovrebbero iniziare in queste ore, dapprima con piogge e ...

Allarme meteo per neve in Finlandia, tempesta di neve nelle prossime ore

