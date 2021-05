Alexander Skarsgård: «Vi racconto il mio Godzilla vs. Kong» (Di giovedì 6 maggio 2021) Negli ultimi tempi Alexander Skarsgård ha esplorato il lato oscuro dell’umanità, prima “abusando” di Nicole Kidman (sua moglie nella serie Big Little Lies, al suo fianco prossimamente anche nell’action The Northman) e poi “combattendo” Whoopi Goldberg (nell’adattamento TV de L’ombra dello scorpione di Stephen King, su Starzplay). Ora, questo svedese di quasi due metri, figlio e fratello d’arte, è in cerca di una parentesi di leggerezza. L’ha trovata, dice, sul set del blockbuster Godzilla vs. Kong, dal 6 maggio in esclusiva digitale per Warner Bros. Home Entertainment sulle maggiori piattaforme streaming. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) Negli ultimi tempi Alexander Skarsgård ha esplorato il lato oscuro dell’umanità, prima “abusando” di Nicole Kidman (sua moglie nella serie Big Little Lies, al suo fianco prossimamente anche nell’action The Northman) e poi “combattendo” Whoopi Goldberg (nell’adattamento TV de L’ombra dello scorpione di Stephen King, su Starzplay). Ora, questo svedese di quasi due metri, figlio e fratello d’arte, è in cerca di una parentesi di leggerezza. L’ha trovata, dice, sul set del blockbuster Godzilla vs. Kong, dal 6 maggio in esclusiva digitale per Warner Bros. Home Entertainment sulle maggiori piattaforme streaming.

Ultime Notizie dalla rete : Alexander Skarsgård Arriva lo scontro fra titani, Godzilla vs Kong Fra gli interpreti tornano, Millie Bobby Brown e Kyle Chandler in un cast che comprende Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Demian Bichir e la piccola Kaylee Hottle, bimba non ...

Godzilla vs. Kong, lo scontro tra due leggende in uno spettacolare kolossal Kong, distribuito un nuovo trailer della pellicola Il film è interpretato da Alexander Skarsgård ('Big Little Lies', 'La tamburina'), Millie Bobby Brown ('Stranger Things'), Rebecca Hall ('Christine',...

