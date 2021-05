6 maggio 1976 | 45 anni fa il tragico terremoto del Friuli | i fatti

Leggi su ck12

(Di giovedì 6 maggio 2021) Esattamente 45fa centinaia di Comuni delVenezia Giulia tremarono: un violentolì colpì causando la morte di quasi mille persone e decine di migliaia di sfollati. Per la ricostruzione furono necessari dieci. Credit: Keystone/Getty ImagesIntorno alle 21 del 6undevastante colpì violentemente ilVenezia Giulia, mettendo in ginocchio in particolare l’area compresa tra Udine e Pordenone. L’epicentro fu nei pressi di Osoppo e Gemona del. Il bilancio fu terribile: 989 persone morirono e circa 80mila restarono senza un tetto. La magnitudo registrata fu di 6.5 della scala Richter e la scossa fu avvertita in gran parte dell’Italia centro-settentrionale. ...