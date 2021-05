Volley femminile | Italia in collegiale a Cavalese | rientrano alcune big Tutte le convocate

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La Nazionalena ditornerà a radunarsi da giovedì 6 maggio a(in provincia di Trento). Il CT Davide Mazzanti ha convocato 23 giocatrici per questoche si concluderà il 17 maggio. In gruppo figuranoragazze che hanno disputato la recente Finale Scudetto con le casacche di Novara e Conegliano. Sono comunque assenti moltissime big come Paola Egonu, Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Monica De Gennaro, Raphaela Folie che entreranno in gioco più tardi. Il prossimo 25 maggio inizierà la Nations League nella bolla di Rimini a cui l’si presenterà con un gruppo, mentre altre ragazze proseguiranno la loro preparazione in Val di Fiemme in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. A questo giro spiccano gli ...