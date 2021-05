Valeria Marini accusata di aver fatto spegnere il fuoco a Supervivientes (Di mercoledì 5 maggio 2021) Valeria Marini ancora accusata Protagonista indiscussa dell’attuale edizione di Supervivientes è certamente Valeria Marini. Come è ormai ben noto infatti la showgirl è tra i concorrenti del reality spagnolo, che proprio come quello italiano si svolge in Honduras, e fin dal primo momento si è messa in gioco senza risparmiarsi mai. Tuttavia sembrerebbe che non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 maggio 2021)ancoraProtagonista indiscussa dell’attuale edizione diè certamente. Come è ormai ben noto infatti la showgirl è tra i concorrenti del reality spagnolo, che proprio come quello italiano si svolge in Honduras, e fin dal primo momento si è messa in gioco senza risparmiarsi mai. Tuttavia sembrerebbe che non L'articolo proviene da Novella 2000.

CronacaSocial : Supervivientes, show di Valeria Marini in lacrime: 'La mia pipì sono gocce di Chanel'. ???? - blogtivvu : Valeria Marini, cachet “clamoroso” per #Supervivientes? Ecco quanto avrebbe incassato - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL TELEVISIONE ???? 8?ttavi di finale Scegli la più grande SHOWGIRL di tutti i tempi tra… - MediasetTgcom24 : Piovono accuse su Valeria Marini a Supervivientes: “Ruba lo shampoo e non fa la pipì in bagno” #ValeriaMarini… -