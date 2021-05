Vaccino Pfizer | «Tra un mese ok Ema per 12-15 anni Efficacia al 100%»

MediasetTgcom24 : Pfizer, primo trimestre boom: ricavi a 14,58 miliardi dollari | Dalla vendita del vaccino stima 26 miliardi nel 202… - HuffPostItalia : Un miliardo di dollari al mese. Il vaccino Covid è un affarone per Pfizer - sole24ore : ?? Pfizer:?boom di ricavi e utili grazie al vaccino, + 45% rispetto allo stesso periodo del 2020:… - ultimenotizie : «Stiamo studiando anche un vaccino» anti-Covid «monodose, che potrebbe essere più maneggevole e quindi più facilmen… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Nessuna azienda produttrice di unapprovato dalle autorità regolatorie ha aderito al Covid -.../BioNtech, Johnson&Johnson, Novovax e Oxford/ AstraZeneca hanno ricevuto miliardi di ...Insieme al partner tedesco BioNTech, il gigante farmaceutico americano stima, dal solocovid, ricavi per 26 miliardi di dollari, rispetto ai 15 miliardi previsti a febbraio., ha detto ...Il green pass permetterà ai turisti di entrare nel nostro Paese e agli italiani di spostarsi da una regione all'altra. Ecco come ottenerlo ...Vaccino Covid agli under 16: Pfizer può partire a giugno per la fascia 12-15, e a settembre forse bambini 3-12, per poi arrivare ai neonati.