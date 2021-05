Vaccino Astrazeneca, i giovani italiani: “Non fateci aspettare, date a noi quelle dosi” (Di mercoledì 5 maggio 2021) La psicosi Astrazeneca/trombosi sta pian piano svanendo grazie anche alla campagna vaccinale che prosegue spedita. Nel Lazio sono iniziate le prenotazioni per i 57-56enni e sembra che l’associazione tra il Vaccino ed il ritorno alla normalità stia prevalendo sulle paure. Tuttavia è ancora da mettere a punto il piano vaccinale per molte fasce d’età: gli under 40 infatti si sentono dimenticati e la proposta di una campagna più libera sta iniziando a circolare. L’idea preponderante è quella di dare l’opportunità a chi ha 20,30 e 40 anni di vaccinarsi – con Astrazeneca – prenotando il Vaccino direttamente dal proprio medico di base. Leggi anche: Vaccini a Roma e nel Lazio, dove prenotare per Pfizer, Astrazeneca e Johnson & Johnson: la lista dei centri vaccinali Vaccino Covid: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) La psicosi/trombosi sta pian piano svanendo grazie anche alla campagna vaccinale che prosegue spedita. Nel Lazio sono iniziate le prenotazioni per i 57-56enni e sembra che l’associazione tra iled il ritorno alla normalità stia prevalendo sulle paure. Tuttavia è ancora da mettere a punto il piano vaccinale per molte fasce d’età: gli under 40 infatti si sentono dimenticati e la proposta di una campagna più libera sta iniziando a circolare. L’idea preponderante è quella di dare l’opportunità a chi ha 20,30 e 40 anni di vaccinarsi – con– prenotando ildirettamente dal proprio medico di base. Leggi anche: Vaccini a Roma e nel Lazio, dove prenotare per Pfizer,e Johnson & Johnson: la lista dei centri vaccinaliCovid: ...

