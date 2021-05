Università | Lagalla | ' in Sicilia finanziate quasi tutte le borse di studio richieste'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - "Tutti gli studenti universitari che hanno richiesto una borsa diin, e sono considerati idonei per l'anno accademico 2020-21, la riceveranno. Si tratta di un eccellente risultato, ottenuto grazie al cospicuo investimento che il governo Musumeci ha destinato a sostegno del diritto alloin un momento di emergenza pandemica e di grave difficoltà economica e sociale, mediante la riprogrammazione di economie derivanti da minori costi per la copertura di altri interventi, previsti dalla legge finanziaria regionale 2020 e già adempiuti". E' quanto dice l'assessore all'Istruzione in, Roberto. "Alla data del 30 aprile scorso, sono state assegnate 23.262di, pari al 96,7 per cento degli studenti ...