Trump, dopo il blog arriva la piattaforma per dialogare con i seguaci: così “sorge un faro di libertà” (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo sito Internet, una ”piattaforma per la comunicazione” che pubblicherà documenti ”direttamente dalla scrivania” del predecessore di Joe Biden. E che sarà “un luogo per parlare liberamente e in sicurezza” in un ”momento di silenzio e bugie”, come si legge sullo stesso sito. La mossa per arginare la messa al bando di Twitter e Facebook Si tratta di una mossa per arginare la messa al bando di Trump da parte di Twitter e di Facebook, che hanno allontanato l’ex presidente dalle proprie piattaforme dopo la sua presa di posizione rispetto all’assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori a gennaio. LEGGI ANCHE Trump si beffa di Twitter: «Senza di me è noioso. I miei comunicati vanno forte e sono eleganti» Usa, la svolta di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha lanciato un nuovo sito Internet, una ”per la comunicazione” che pubblicherà documenti ”direttamente dalla scrivania” del predecessore di Joe Biden. E che sarà “un luogo per parlare liberamente e in sicurezza” in un ”momento di silenzio e bugie”, come si legge sullo stesso sito. La mossa per arginare la messa al bando di Twitter e Facebook Si tratta di una mossa per arginare la messa al bando dida parte di Twitter e di Facebook, che hanno allontanato l’ex presidente dalle proprie piattaformela sua presa di posizione rispetto all’assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori a gennaio. LEGGI ANCHEsi beffa di Twitter: «Senza di me è noioso. I miei comunicati vanno forte e sono eleganti» Usa, la svolta di ...

lucianonobili : Negli USA Trump voleva curare il #Covid con iniezioni di candeggina. Poi è arrivato @JoeBiden e con lui una seria c… - SecolodItalia1 : Trump, dopo il blog arriva la piattaforma per dialogare con i seguaci: così “sorge un faro di libertà”… - Side73Dark : RT @SaracomemeSara: “From the Desk of Donald J”: il social network di Trump Dopo essere stato bandito da Twitter e Facebook, Donald Trump h… - SaracomemeSara : “From the Desk of Donald J”: il social network di Trump Dopo essere stato bandito da Twitter e Facebook, Donald Tru… - grutli : RT @ultimenotizie: Dopo essere stato bandito dai principali social media, l’ex presidente degli Stati Uniti Trump ha lanciato una propria p… -