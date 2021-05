“Sono una palestra per i virus, vietiamo le gabbie per le galline” (di G. Vincenzi) (Di mercoledì 5 maggio 2021) (di Giorgio Vincenzi) Dopo la pandemia offrire una palestra ai virus non appare una buona idea. E così si moltiplicano le iniziative a sostegno della richiesta di abolizione dell’uso delle gabbie negli allevamenti di galline ovaiole, conigli, scrofe, quaglie, anatre, oche. Un milione e 400 mila cittadini l’hanno già firmata. E’ un fronte fatto di cittadini, europarlamentari, scienziati, industrie alimentari che si rivolge direttamente alla Commissione europea. Ed è già partito il count down per la risposta attesa entro il 15 luglio. L’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) “End the Cage Age” (“Fine dell’era della gabbia”), è sostenuta da oltre 170 organizzazioni in tutta Europa, 21 italiane. Denuncia situazioni in cui le scrofe Sono costrette in spazi così limitate che non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) (di Giorgio) Dopo la pandemia offrire unaainon appare una buona idea. E così si moltiplicano le iniziative a sostegno della richiesta di abolizione dell’uso dellenegli allevamenti diovaiole, conigli, scrofe, quaglie, anatre, oche. Un milione e 400 mila cittadini l’hanno già firmata. E’ un fronte fatto di cittadini, europarlamentari, scienziati, industrie alimentari che si rivolge direttamente alla Commissione europea. Ed è già partito il count down per la risposta attesa entro il 15 luglio. L’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) “End the Cage Age” (“Fine dell’era della gabbia”), è sostenuta da oltre 170 organizzazioni in tutta Europa, 21 italiane. Denuncia situazioni in cui le scrofecostrette in spazi così limitate che non ...

CottarelliCPI : Caso Fedez: sono anni che la RAI va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una RAI davvero in… - Fedez : Salve, non sono dottore, lei è onorevole invece giusto? Volentieri, anche se mi chiedo una cosa: un uomo politico c… - ale_dibattista : Ci sono inchieste che o ti fanno venir voglia di studiare, collegare fatti e persone, prender posizione e lottare o… - AriSolosamp : RT @metaanto: Dai festeggiamenti per la vittoria dell'Inter cosa avete imparato? Se si è in 30 mila nessun prefetto o sindaco ordinerà di m… - tatatomlinson19 : RT @FINGERSZM: come prof, a parer mio, non andrebbe messa gente ignorante e irrispettosa. una delle cose peggiori della scuola, sono x pro… -