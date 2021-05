Soncino, via l’inglese dagli atti amministrativi del Comune: “L’italiano viene prima” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag — Via i termini e le locuzioni in inglese dagli atti amministrativi del Comune di Soncino: da oggi verrà utilizzato esclusivamente il caro, vecchio — meraviglioso — italiano. E’ infatti passata la mozione, presentata dal presidente del Consiglio comunale Federica Brizio, in quota Fratelli d’Italia, con oggetto: Dante e lingua italiana. Un documento che sollecita a «promuovere l’utilizzo della lingua italiana negli atti della politica». A Soncino via l’inglese dagli atti amministrativi: si userà solo L’italiano Brizio si dice ispirata dal premier Draghi, che il 12 marzo scorso aveva stigmatizzato l’uso dei termini baby sitting e smart working. «Chissà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag — Via i termini e le locuzioni in inglesedeldi: da oggi verrà utilizzato esclusivamente il caro, vecchio — meraviglioso — italiano. E’ infpassata la mozione, presentata dal presidente del Consiglio comunale Federica Brizio, in quota Fratelli d’Italia, con oggetto: Dante e lingua italiana. Un documento che sollecita a «promuovere l’utilizzo della lingua italiana neglidella politica». Avia: si userà soloBrizio si dice ispirata dal premier Draghi, che il 12 marzo scorso aveva stigmatizzato l’uso dei termini baby sitting e smart working. «Chissà ...

