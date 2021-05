Semifinale play off scudetto, gara uno è della Jomi Salerno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – gara uno della Semifinale play off è della Jomi Salerno. Al Pala Cardella il sette allenato da coach Laura Avram supera l’Ac Life Style Erice con il punteggio finale di 36 – 31 al termine di una prestazione senza alcuna sbavatura. Match point già alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo per capitan Napoletano e compagne intenzionate a chiudere subito i conti. La Jomi Salerno è cinica e spietata, al 17? le salernitane sono avanti con il risultato di 11 – 5. Capitan Napoletano e compagne chiudono la prima frazione di gioco avanti di otto reti (20 – 12). Nel secondo tempo l’Ac Life Style Erice si aggrappa alle reti della brillante Perazic (ben 14 reti a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiunooff è. Al Pala Caril sette allenato da coach Laura Avram supera l’Ac Life Style Erice con il punteggio finale di 36 – 31 al termine di una prestazione senza alcuna sbavatura. Match point già alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo per capitan Napoletano e compagne intenzionate a chiudere subito i conti. Laè cinica e spietata, al 17? le salernitane sono avanti con il risultato di 11 – 5. Capitan Napoletano e compagne chiudono la prima frazione di gioco avanti di otto reti (20 – 12). Nel secondo tempo l’Ac Life Style Erice si aggrappa alle retibrillante Perazic (ben 14 reti a ...

