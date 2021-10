Scuola, Olimpiadi nazionali di Fisica: proclamati i vincitori (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è tenuta, online, nei primi giorni d maggio la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori delle XXXV Olimpiadi nazionali di Fisica. I partecipanti sono stati 61. Dieci sono stati i vincitori assoluti. Le studentesse e gli studenti partecipanti – per questa edizione delle Olimpiadi – sono stati circa 25.000, provenienti da 580 scuole di tutta Italia e dalle scuole italiane all’estero. Per saperne di più consultare il Comunicato del Miur cliccando qui Leggi su webzeta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è tenuta, online, nei primi giorni d maggio la cerimonia di premiazione degli studentidelle XXXVdi. I partecipanti sono stati 61. Dieci sono stati iassoluti. Le studentesse e gli studenti partecipanti – per questa edizione delle– sono stati circa 25.000, provenienti da 580 scuole di tutta Italia e dalle scuole italiane all’estero. Per saperne di più consultare il Comunicato del Miur cliccando qui

