San Carlo di Nancy | ‘Navio’ robot in equipe ortopedica

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Secondo i dati del Riap (Registro Italiano di Artroprotesi) nel 2019 veniva effettuato un intervento protesico ogni 2,4 minuti. La chirurgia protesica del ginocchio e’ in costante crescita e il motivo e’ da ricercare in diversi fattori che riguardano sia i pazienti, le cui aspettative di vita sono maggiori, sia le tecniche chirurgiche che oggi consentono di rispondere in maniera puntuale alle richieste funzionali dei pazienti stessi con impianti sempre piu’ mirati alle specifiche problematiche; e’ questo il caso delle protesi monocompartimentali che permettono di rivestire soltanto la superficie realmente danneggiata del ginocchio preservando la completa funzionalita’ dell’articolazione stessa. L’incidenza di impianti di protesi di ginocchio e’ maggiore nella popolazione femminile (67% degli impianti) e questo in gran parte e’ dovuto alle differenze ormonali che, soprattutto ...

dostalova_j : RT @angelicadisogno: - RafaelAlamo15 : RT @angelicadisogno: - Rosa_Teta_ : @FrancescaCphoto San Carlo è vicino San Siro. - Rosa_Teta_ : @FrancescaCphoto Presso gli Ospedali San Paolo e San Carlo, presso il il Parcheggio di Romolo di L.go Nuvolari è p… - ilovechieri : RT @CittaMetroTO: Fondazione Carlo Donat-Cattin, Archivio Scientifico e Tecnologico dell'Università e @ilPolodel900 organizzano 'Dai medici… -

Ultime Notizie dalla rete : San Carlo

ilmattino.it

L'esposizione racconta le tappe salienti della carriera dell'artista: l'infanzia aGiorgio a ... Enzo Decaro, Anna Pavignano, Gianni Minà,Verdone, Massimo Bonetti, Gaetano Daniele, Renato ...L'Ospedaledi Nancy, struttura di GVM Care & Research, è la prima struttura in Italia per la protesica robotica: 200 protesi di ginocchio impiantate in meno di un anno NewTuscia - ROMA - Secondo i dati ...L’Ospedale San Carlo di Nancy, struttura di GVM Care & Research, è la prima struttura in Italia per la protesica ...La «maratona» dei rosari con i santuari di tutto il mondo nel mese di maggio. E all’udienza sottolinea che la preghiera di contemplazione non è una fuga «dal mondo e dai suoi problemi» ...