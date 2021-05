Roma, Mourinho fa la lista degli acquisti: ecco i giocatori nel mirino (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Roma e Jose Mourinho sono già a lavoro per costruire una nuova Roma all’altezza per competere. ecco i giocatori nel mirino dello Special One La Roma e il nuovo tecnico Mourinho sono già a lavoro per costruire la rosa del prossimo anno secondo i dettami e voleri dello Special One. Come riporta il Corriere dello Sport l’allenatore portoghese avrebbe una lista di nomi pronta su cui tentare l’assalto. Un rinforzo, almeno in ogni reparto è ciò che chiede Jose Mourinho, in porta avviati i contatti con l’Udinese per Musso ma attenzione anche a Gollini e Cragno che piacciono alla dirigenza. In difesa e centrocampo potrebbero arrivare due ex giocatori di Mou al Tottenham: Eric Dier e e Emile Hoibjerg. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lae Josesono già a lavoro per costruire una nuovaall’altezza per competere.neldello Special One Lae il nuovo tecnicosono già a lavoro per costruire la rosa del prossimo anno secondo i dettami e voleri dello Special One. Come riporta il Corriere dello Sport l’allenatore portoghese avrebbe unadi nomi pronta su cui tentare l’assalto. Un rinforzo, almeno in ogni reparto è ciò che chiede Jose, in porta avviati i contatti con l’Udinese per Musso ma attenzione anche a Gollini e Cragno che piacciono alla dirigenza. In difesa e centrocampo potrebbero arrivare due exdi Mou al Tottenham: Eric Dier e e Emile Hoibjerg. ...

