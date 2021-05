Roma | Fonseca sull' arrivo di Mourinho | Farà grandi cose qui

AlfredoPedulla : #Roma-#Fonseca, rapporto finito e valutazioni anche sull’immediato. In agenda incontro con agente di #Sarri, sempre… - SiamoPartenopei : Roma, Fonseca: 'Battere il Manchester 4-0? Io ci credo: mai dire mai' - Ftbnews24 : ?????? #MourinhoRoma #Mourinho #ASRoma verso #RomaManUtd #UEL #SerieA #SampdoriaRoma #Fonseca #Roma ??… - PianetaMilan : .@OfficialASRoma, @PFonsecaCoach: '#Mourinho è un grande allenatore: farà bene' | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA… - quotidianodirg : Fonseca: Mourinho un grande allenatore, a Roma farà bene -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Penso che farà un grande lavoro a", sono state le parole di, che ha anche spiegato la decisione di lasciare il club a fine stagione, presa in modo consensuale con la dirigenza della ...Paulo, tecnico della, ha parlato in vista della gara contro il Manchester United: ecco le sue dichiarazioni su Mourinho Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport. LA GARA - "Ovviamente ..."Mourinho è un grande allenatore, lo sappiamo tutti. Penso che farà un grande lavoro a Roma". A dirlo è Paulo Fonseca, in conferenza stampa prima del match di Europa League contro il Manchester United ...Il colpo di teatro di nome José Mourinho ha di fatto focalizzato tutta l’attenzione sulla Roma e su cosa potrà diventare con lo Special One in panchina. Anche in questa settimana si parla dunque dei g ...