Roma, dopo la discussione si risveglia 'sequestrata' in camera: salvata dalle urla e dai vicini (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si erano conosciuti su un sito d'incontri ma, nonostante l'atteggiamento geloso di lui, lei non avrebbe mai pensato che, dopo poco, si sarebbe ritrovata sequestrata in casa. Tutto è accaduto lunedì sera quando i due, dopo aver trascorso una serata a casa di lui, hanno iniziato una discussione. Lei, per evitare che la lite degenerasse ma anche per calmarsi un po', aveva deciso di mettersi in camera da letto ed ascoltare un po' di musica. Poco dopo però l'uomo l'ha raggiunta, ha continuato a urlarle contro e poi le ha dato uno schiaffo. Sbatte la porta alle sue spalle ed esce dalla stanza. Dalla lite al sequestro di persona: l'incubo di una ragazza La ragazza si addormenta, passa la notte ma.. aprendo gli occhi al mattino si rende conto d'essere sola in camera, chiusa a ...

