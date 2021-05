Rivolta sul senso unico Il Comune fa dietro front (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Francesco Pellegatta dietrofront su via Cassolnovo dopo le proteste. Il Comune di Abbiategrasso ha deciso di rivedere la decisione sul senso unico presa solo una settimana fa e ripristinare il ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Francesco Pellegattasu via Cassolnovo dopo le proteste. Ildi Abbiategrasso ha deciso di rivedere la decisione sulpresa solo una settimana fa e ripristinare il ...

Rivolta sul senso unico Il Comune fa dietro front di Francesco Pellegatta Dietrofront su via Cassolnovo dopo le proteste. Il comune di Abbiategrasso ha deciso di rivedere la decisione sul senso unico presa solo una settimana fa e ripristinare il doppio senso di circolazione, che sarà effettivo a partire da oggi "in via sperimentale". Lo scotto da pagare sarà la perdita di qualche ...

La Madonna di Foligno. Come rileggere un capolavoro. Gli artisti finalisti Come rileggere un capolavoro" La procedura era rivolta ad artisti invitati a presentare proposte originali sul tema per sollecitare una reinterpretazione contemporanea del capolavoro di Raffaello. L'...

Rivolta (folle) contro AstraZeneca. Due milioni di dosi restano in frigo Il fantasma AstraZeneca aleggia sulla campagna vaccinale. Pienamente abile e arruolato per gli over 55, il vaccino anglo-svedese sconta le giravolte autorizzative delle autorità nazionali (prima riser ...

