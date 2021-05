Protocollo vaccinazione anti Covid in Regione. I sindacati: “Dimostrazione che le sceneggiate mediatiche non servono” (Di mercoledì 5 maggio 2021) I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl esprimono soddisfazione per la sottoscrizione del Protocollo per la vaccinazione anti Covid, siglato in Regione Calabria. “Dopo una prima fase fatta di approssimazione,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 maggio 2021) IFp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl esprimono soddisfazione per la sottoscrizione delper la, siglato inCalabria. “Dopo una prima fase fatta di approssimazione,...

lametino : Protocollo vaccinazione anti Covid in Regione, la soddisfazione dei sindacati - - themightygio : RT @KinetonTech: Il 6 aprile scorso è stato siglato il Protocollo Nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attiva… - KinetonTech : Il 6 aprile scorso è stato siglato il Protocollo Nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all… - TelemiaLaTv : Siglato protocollo per la vaccinazione di tutti i dipendenti della Regione - LaSpola1 : @ConfindustriaL #Lombardia, a un mese dalla firma del protocollo con @RegLombardia e #ANMA, chiede un’accelerazione… -