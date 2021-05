Premier Draghi: “Dalla seconda metà di maggio pass per i viaggi in Italia” (Di mercoledì 5 maggio 2021) In attesa del Green pass europeo il Premier Mario Draghi ha annunciato che Dalla seconda metà di maggio sarà in vigore quello per i viaggi in Italia Il Premier Mario Draghi“Dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa il governo Italiano ha introdotto un pass verde nazionale che entrerà in vigore Dalla seconda metà di maggio“. Così il Premier Mario Draghi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021) In attesa del Greeneuropeo ilMarioha annunciato chedisarà in vigore quello per iinIlMario“Dobbiamo offrire regole chiare, semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partiredi giugno sarà pronto il Greeneuropeo. Nell’attesa il governono ha introdotto unverde nazionale che entrerà in vigoredi“. Così ilMario...

