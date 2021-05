Polipi colon-rettali | possono essere una spia di tumore del colon

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il cancro dele del retto è una delle forme più letali di cancro e negli ultimi anni ha colpito un numero crescente di giovani. Nel più grande studio registrato fino ad oggi, i ricercatori del Karolinska Institutet e dell’Università di Harvard negli Stati Uniti dimostrano una possibile connessione tra icolonei parenti stretti e il rischio di sviluppare il cancro del-retto. Lo studio, pubblicato sul British Medical Journal, ha potenziali conseguenze per le procedure di screening. Il cancro del-retto è la seconda forma di cancro più letale al mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Mentre i fattori dello stile di vita, come per sovrappeso e sedentarietà, aumentano il rischio di malattia, c’è anche ...

... morbo di Crohn, tumori dell'intestino tenue,intestinali e celiachia refrattaria, solo 230 ... allo screening del. Tuttavia in Italia, e in particolare in Sicilia, l'utilizzo della video - ...GI Genius, cosi' si chiama il dispositivo endoscopico ad intelligenza artificiale applicato alla colonscopia, aiuta a rilevare il 13% in piu' di adenomi () o lesioni tumorali del...Negli Stati Uniti autorizzato GI Genius, primo sistema di intelligenza artificiale per colonscopia per identificare i polipi del colon-retto GI Genius, il primo sistema di rilevamento assistito da com ...Il cancro al colon è uno dei tipi più comuni di cancro in tutto il mondo. Ma può essere prevenuto. Utilizzando queste cinque misure, è possibile ridurre ...