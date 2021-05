Nel Lazio 91% ricoveri in meno in over 80 vaccinati (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Negli over 80 il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l’incidenza di ricoveri per Covid. E’ il dato piu’ significativo che emerge all’analisi presentata stamani dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il Lazio e’ la prima regione a studiare gli effetti dei vaccini sulla popoLazione, in particolare la ricerca si e’ concentrata sugli assistiti che hanno completato il ciclo Pfizer (87%) e Moderna (13%) nel periodo tra l’8 febbraio e il 15 aprile. Nel gruppo delle persone con ciclo vaccinale completo si sono osservate 27 ospedalizzazioni rispetto alle 290 osservate nelle persone non vaccinate. La somministrazione del siero ha inoltre consentito di evitare 267 ricoveri pari a un totale di 3.840 giornate di degenza ospedaliera, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – Negli80 il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l’incidenza diper Covid. E’ il dato piu’ significativo che emerge all’analisi presentata stamani dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti. Ile’ la prima regione a studiare gli effetti dei vaccini sulla popone, in particolare la ricerca si e’ concentrata sugli assistiti che hanno completato il ciclo Pfizer (87%) e Moderna (13%) nel periodo tra l’8 febbraio e il 15 aprile. Nel gruppo delle persone con ciclo vaccinale completo si sono osservate 27 ospedalizzazioni rispetto alle 290 osservate nelle persone non vaccinate. La somministrazione del siero ha inoltre consentito di evitare 267pari a un totale di 3.840 giornate di degenza ospedaliera, ...

