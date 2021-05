Meteo prossima settimana. ANTICIPO D’ESTATE, ma non durerà. Poi BURRASCA (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il tempo capriccioso di questi giorni lascerà spazio ad una fase Meteo nettamente più stabile a partire dal weekend. Le condizioni Meteo da domenica vedranno il rinforzo dell’anticiclone, il quale determinerà una generale ripresa delle temperature. Il previsto riscaldamento sarà dovuto al fatto che l’anticiclone in arrivo sull’Italia sarà quello nord-africano, accompagnato dalla risalita di masse d’aria calde dai quadranti meridionali. La rimonta anticiclonica scaturirà dal contestuale affondo di una saccatura verso la Penisola Iberica. Tra fiammate di caldo e temporaliLa colonnina di mercurio salirà in modo più marcato prima in Sardegna già da domenica e a seguire anche sul Centro-Sud e la Sicilia. Le temperature dovrebbero raggiungere punte di 30-32 gradi, secondo le attuali stime. Non è atteso quindi caldo eccessivo. Il picco di quest’avvezione ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il tempo capriccioso di questi giorni lascerà spazio ad una fasenettamente più stabile a partire dal weekend. Le condizionida domenica vedranno il rinforzo dell’anticiclone, il quale determinerà una generale ripresa delle temperature. Il previsto riscaldamento sarà dovuto al fatto che l’anticiclone in arrivo sull’Italia sarà quello nord-africano, accompagnato dalla risalita di masse d’aria calde dai quadranti meridionali. La rimonta anticiclonica scaturirà dal contestuale affondo di una saccatura verso la Penisola Iberica. Tra fiammate di caldo e temporaliLa colonnina di mercurio salirà in modo più marcato prima in Sardegna già da domenica e a seguire anche sul Centro-Sud e la Sicilia. Le temperature dovrebbero raggiungere punte di 30-32 gradi, secondo le attuali stime. Non è atteso quindi caldo eccessivo. Il picco di quest’avvezione ...

