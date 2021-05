Mancosu rivela | “Mi sono operato di tumore”

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’attaccante del Lecce con un post pubblicato sulla suo profilo Instagram hato il motivo della sua prolungata assenza dal campo Un cammino difficile e affronatato nella totale riservatezza, per Marcoora però è il momento più bello. “Midi. E ho già vinto.” Con queste parole l’attaccante del Lecce ha spiegato in un lungo messaggio apparso sul suo profilo Instagram dove ha spiegato che l’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto non si trattasse di una banale rimozione dell’appendicite. Il capitano del Lecce, assente per tutto il mese di aprile e rientrato in gruppo sabato scorso in occasione del match dei salentini contro il Cittadella, lo scorso 26 marzo si èdi. Come spiegato dallo stesso ...