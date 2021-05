Maltrattamento infanzia | Sicilia tra le regioni più a rischio

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La, insieme a Campania, Calabria e Puglia, è tra leitaliane più esposta alall’, sia in relazione ai fattori dipresenti sul territorio regionale sia in relazione ai servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno. A causa della pandemia con l’insorgere di nuovi fattori di stress sono in preoccupante crescita i il Mattino di- Notizie dalla