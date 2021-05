"Ma cosa sta dicendo? Adesso basta". Borghi esplode e toglie la parola a Parsi. Sardoni in imbarazzo | Video (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durante la trasmissione Omnibus, condotta da Alessandra Sardoni e in onda su La7, va in scena un acceso dibattito tra Claudio Borghi e Vittorio Emanuele Parsi: "Se c'è una cosa che caratterizza i lombardi è da un lato la loro idea di sapersi organizzare a prescindere dalla politica. La Lombardia è sempre stata una regione 'non governata', per così dire. Dall'altra parte, la Regione ha avuto un pessimo lungo avvio della campagna di vaccinazione, grazie al presidente della Regione (Attilio Fontana, ndr) e dal suo staff... Poi la Lombardia ha una sua struttura più efficiente dal colore politico che c'è sopra" afferma Parsi. "Ma cosa sta dicendo" lo interrompe in collegamento Claudio Borghi. Alessandra Sardoni passa poi la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Durante la trasmissione Omnibus, condotta da Alessandrae in onda su La7, va in scena un acceso dibattito tra Claudioe Vittorio Emanuele: "Se c'è unache caratterizza i lombardi è da un lato la loro idea di sapersi organizzare a prescindere dalla politica. La Lombardia è sempre stata una regione 'non governata', per così dire. Dall'altra parte, la Regione ha avuto un pessimo lungo avvio della campagna di vaccinazione, grazie al presidente della Regione (Attilio Fontana, ndr) e dal suo staff... Poi la Lombardia ha una sua struttura più efficiente dal colore politico che c'è sopra" afferma. "Masta" lo interrompe in collegamento Claudio. Alessandrapassa poi la ...

Fedez : Salve, non sono dottore, lei è onorevole invece giusto? Volentieri, anche se mi chiedo una cosa: un uomo politico c… - emergency_ong : #Afghanistan: da ieri gli scontri in #Helmand sono drammaticamente aumentati di intensità. Dal primo di maggio, il… - CarloCalenda : Sappiamo? Da dove risulta ?@DavidSassoli? ? Perché parliamo di 35 miliardi. E il Presidente del Parlamento Europeo… - vogio91 : RT @bunko_el: Che palle dover ripostare periodicamente sta cosa. - CaresanaSimona : RT @Maparliamodime2: Comunque questa cosa che il #tzvip si è ripopolato e si sta facendo il mazzo per proteggere Tommaso e ribalta la situa… -