M5S | Spadafora | ' c' è rischio scissione | si cambi subito o non se ne esce'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Ci siamo infilati da soli in un caos inestricabile sul piano amministrativo". Lo dice Vincenzoad Huffpost. "Se il M5S non ha ora,, la capacità di fare uno scatto non se ne. La mia proposta è semplice: autoconvocare un'assemblea degli eletti ad ogni livello, dai comuni al Parlamento, e cercare insieme, discutendo, il modo di tagliare questo nodo". "Mi sembra evidente, e credo che chi ci ha portato fin qui debba assumersene tutta la responsabilità" ma "non basta oggi chiedere le dimissioni di Crimi o di altri, servirebbe a poco". E su Giuseppe Conte: "Conte dovrebbe rappresentare un valore aggiunto a questa storia senza doversene inventare una nuova". "La stragrande maggioranza dei parlamentari ha versato quanto stabilito, nonostante la confusione degli ultimi mesi. Oggi tra i miei ...

Vincenzo, che succede con la sentenza del tribunale di Cagliari che dà ragione a Casaleggio? Non ... Se ilnon ha ora, subito, la capacità di fare uno scatto non se ne esce, e per farlo ...ROMA - 'Oggi siamo tutti con Fedez... ovviamente! Due riflessioni meno retoriche: forse ilavrebbe dovuto intestarsi queste battaglie da tempi non sospetti e difenderle proprio quando ...(...Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Ci siamo infilati da soli in un caos inestricabile sul piano amministrativo". Lo dice Vincenzo Spadafora ad Huffpost. "Se il M5S non ha ora, subito, la capacità di fare uno ...Vincenzo Spadafora, che succede con la sentenza del tribunale di Cagliari che dà ragione a Casaleggio? Non potete più votare Conte come capo politico, tecnicamente. Tra l’altro Casaleggio non vi cede ...