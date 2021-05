Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto a soli 40 anni. Rimpianto da tutti per la sua bravura e il suo altruismo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Scoperto a soli 17 anni da Mauro Astolfi della Spellbound Dance Company è stato coreografo, ballerino, insegnante di danza. Nella sua Arezzo lo conoscevano tutti, non solo per il suo talento, ma anche per l’impegno verso i diritti civili. Francesco Neri si è spento a 40 anni, la notizia è arrivata in queste ore. Sulla sua pagina Facebook Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo scrive: Apprendiamo con sgomento e tanta tristezza della prematura scomparsa di Francesco Neri, per anni uno dei nostri attivisti e coreografo del Whynot. Ci uniamo al dolore di amici e parenti, ma soprattutto di suo marito Francesco. Francesco e la sua lotta per i diritti civili Francesco è sempre stato un fautore di Whynot e delle iniziative collegate, aiutando nell’organizzazione degli eventi e occupandosi di tutta la ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 5 maggio 2021) Scoperto a17da Mauro Astolfi della Spellbound Dance Company è stato coreografo, ballerino, insegnante di danza. Nella sua Arezzo lo conoscevano, non solo per il suo talento, ma anche per l’impegno verso i diritti civili. Francesco Neri si è spento a 40, la notizia è arrivata in queste ore. Sulla sua pagina Facebook Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo scrive: Apprendiamo con sgomento e tanta tristezza della prematura scomparsa di Francesco Neri, peruno dei nostri attivisti e coreografo del Whynot. Ci uniamo al dolore di amici e parenti, ma soprattutto di suo marito Francesco. Francesco e la sua lotta per i diritti civili Francesco è sempre stato un fautore di Whynot e delle iniziative collegate, aiutando nell’organizzazione degli eventi e occupandosi di tutta la ...

repubblica : ?? Lutto nello sport: morto Filippo Mondelli, mondiale di canottaggio nel 2018 nel quattro di coppia. A giugno avreb… - SkyTG24 : Lo sport italiano in lutto: è morto #FilippoMondelli, campione del mondo di #canottaggio nel 2018, aveva 26 anni… - freetopix : Lutto nel mondo della musica. È scomparso, per un male incurabile all'età di 59 anni, il cantante britannico Nick K… - eErgaOmnes : RT @CamarcaJuri: Nel silenzio di chi oggi piange, l'orgoglio operaio, quello che ti fa tenere l'attenzione collettiva alta anche sulla sicu… - EdiPressTwit : ?? Musica in lutto: è morto Nick Kamen, cantautore e modello inglese. A dare la notizia è il suo amico Boy George.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto a 59 anni Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto a soli 59 anni il cantante Nick Kamen, considerato il pupillo di Madonna e che ha avuto successo negli anni '80 A dare la notizia della morte di Nick Kamen è ...

Brasile: strage al nido, commozione in messa per le vittime ... di una loro maestra e di una assistente della scuola dell'infanzia rimaste uccise nel tragico ... a circa 600 km dalla capitale Florianopolis, dove sono stati decretati tre giorni di lutto. Il killer ...

Riese, il giorno del lutto nel ricordo di Elisa Oggi Treviso E' morto Nick Kamen, cantante e modello dello spot Levi's degli anni '80 E’ morto, all’età di 59 anni, il modello e cantante britannico Nick Kamen . Lo riferiscono i media britannici. Nato Neville Kamen, in Essex, divenne ...

Morano in lutto per Doriano Finatti Un grave lutto ha colpito Morano sul Po e il mondo politico della sinistra monferrina. All’età di 68 anni è mancato Doriano Finatti, assessore comunale a Morano durante il mandato di Enzo Piccaluga. E ...

mondo dello spettacolo, è morto a soli 59 anni il cantante Nick Kamen, considerato il pupillo di Madonna e che ha avuto successo negli anni '80 A dare la notizia della morte di Nick Kamen è ...... di una loro maestra e di una assistente della scuola dell'infanzia rimaste uccisetragico ... a circa 600 km dalla capitale Florianopolis, dove sono stati decretati tre giorni di. Il killer ...E’ morto, all’età di 59 anni, il modello e cantante britannico Nick Kamen . Lo riferiscono i media britannici. Nato Neville Kamen, in Essex, divenne ...Un grave lutto ha colpito Morano sul Po e il mondo politico della sinistra monferrina. All’età di 68 anni è mancato Doriano Finatti, assessore comunale a Morano durante il mandato di Enzo Piccaluga. E ...