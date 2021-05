Letta da Draghi per pianificare la ricostruzione e stoppare il ' metodo Salvini'

Leggi su agi

(Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Le tensioni fra il Partito Democratico e la Lega arrivano sulla scrivania di Mario. E' il segretario del Pd, Enrico, a sollevare il tema nel corso del colloquio di questa mattina. Un colloquio in cui sono stati toccati, innanzitutto, i temi legati all'agenda di Governo dopo la definizione del Pnrr, con particolare riguardo alle prospettive per il mondo del lavoro e al sostegno ai giovani. Ma dal Nazareno fanno sapere che, assieme alla soddisfazione per la tempistica e i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, il segretario ha sottolineano l'insoddisfazione sua e del partito per quello che chiama il "". L'esempio più recente di questoè l'affondo portato dal leader leghista con la petizione lanciata per eliminare il coprifuoco, in dissenso con la ...