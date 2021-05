Insegnanti e ingegneri in piazza in Myanmar contro colpo di Stato

riccio_69 : @__mrslunastorta @umberta_bi @matteosalvinimi lo stato assume per clientelismo, un privato per utilità. se metà de… - mariasamsara01 : @PalaDanyela83 @DarkLadyMouse Ti abbraccio. Spero che, dalle tue parti, ci sia un buon servizio territoriale di sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Insegnanti ingegneri

Il Sole 24 ORE

sono scesi in piazza a Dawei, nel Sud del Myanmar, per protestare contro il colpo di Stato che fatto piazza pulita del governo di Aung San Suu Kyi e provocato una serie di ......e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), ... ma di una vera e propria ferrovia piena die conducenti, e di una rete segreta di tunnel e ...Milano, 5 mag. (askanews) - Ingegneri e insegnanti sono scesi in piazza a Dawei, nel Sud del Myanmar, per protestare contro il colpo di Stato ...Il professionista ha perso la battaglia contro la pandemia. Le sue opere in città, il ricordo del socio e amico Patrizio Puggelli ...