In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Maggio: I 500 mila vaccini son durati 2 giorni. Propaganda – Exploit il 29 e 30, poi di nuovo sotto 400mila (Di giovedì 6 maggio 2021) Covid-19 vaccini: obiettivo 500mila raggiunto solo per 2 giorni L’andamento delle somministrazioni – La quota annunciata è stata centrata il 29 e il 30 aprile. Pfizer e Moderna: l’intervallo per la 2ª dose sale a 42 giorni di Natascia Ronchetti Babbi&nipoti di Marco Travaglio Immaginate che accadrebbe se un programma Rai affermasse quanto segue: l’Innominabile ha incontrato l’agente segreto e caporeparto del Dis Marco Mancini nella piazzola di un autogrill l’antivigilia di Natale, subito dopo aver chiesto in tv al premier Conte di mollare la delega ai Servizi. Tutti strillerebbero: falso, vergogna, calunnia, complotto, fuori le prove! Invece, di Senato – Lo scoop su “Queen Elizabeth” Casellati: già spariti dal sito Mediaset i voli “blu” delle Iene Puff! Con un tocco di magia il servizio delle Iene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Covid-19: obiettivo 500raggiunto solo per 2L’andamento delle somministrazioni – La quota annunciata è stata centrata il 29 e il 30 aprile. Pfizer e Moderna: l’intervallo per la 2ª dose sale a 42di Natascia Ronchetti Babbi&nipoti di Marco Travaglio Immaginate che accadrebbe se un programma Rai affermasse quanto segue: l’Innominabile ha incontrato l’agente segreto e caporeparto del Dis Marco Mancini nella piazzola di un autogrill l’antivigilia di Natale, subito dopo aver chiesto in tv al premier Conte di mollare la delega ai Servizi. Tutti strillerebbero: falso, vergogna, calunnia, complotto, fuori le prove! Invece, di Senato – Lo scoop su “Queen Elizabeth” Casellati: già spariti dal sito Mediaset i voli “blu” delle Iene Puff! Con un tocco di magia il servizio delle Iene ...

fattoquotidiano : PARLA REPORT Sigfrido Ranucci si gode il 12,3% di share dell’ultima puntata di Report ma Matteo Renzi non ha gradi… - fattoquotidiano : IL FATTO IN EDICOLA OGGI #5MAGGIO Casta diva. In 1 anno 128 viaggi sull’aereo di Stato, contro i 142 dell’intero g… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio: Casta diva. In 1 anno 128 viaggi sull’aereo di Stato, contro i 142 d… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Maggio: I 500 mila vaccini son durati 2 giorni. Propaganda – Exploit il 29 e… - marino29b : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio: Casta diva. In 1 anno 128 viaggi sull’aereo di Stato, contro i 142 dell… -