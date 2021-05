In calo morti e contagi ma gli scienziati annunciano che servirà una terza dose di vaccino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Buone notizie sul fronte Covid, anche se i numeri, nonostante il calo di oggi, restano drammatici. Sono 10.585 i contagi da coronavirus in Italia, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 267 morti, leggermente meno di ieri ma con più test effettuati. Meno ricoverati in terapia intensiva Nelle ultime 24 ore sono stati processati 327.169 tamponi, il tasso di positività è al 3,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.368 (-55 da ieri), con 142 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono in tutto 17.520 (-656). Il totale dei morti in Italia sale a 122.005, mentre sono 4.070.400 i casi totali. LEGGI ANCHE L'infettivologo Andreoni sdogana Astrazeneca per gli under 60 con un "ma": magari non ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Buone notizie sul fronte Covid, anche se i numeri, nonostante ildi oggi, restano drammatici. Sono 10.585 ida coronavirus in Italia, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo le news regione per regione, sono stati registrati altri 267, leggermente meno di ieri ma con più test effettuati. Meno ricoverati in terapia intensiva Nelle ultime 24 ore sono stati processati 327.169 tamponi, il tasso di positività è al 3,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.368 (-55 da ieri), con 142 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono in tutto 17.520 (-656). Il totale deiin Italia sale a 122.005, mentre sono 4.070.400 i casi totali. LEGGI ANCHE L'infettivologo Andreoni sdogana Astrazeneca per gli under 60 con un "ma": magari non ...

